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﻿警民關係愈見緊張 TVB網劇《衝鋒隊2019》急停拍

2019-06-27 列印
無遇麻煩 ■方力申、林夏薇及王凱韋 (前名王合喜)着上軍裝在街頭拍攝《衝鋒隊2019》，薇薇話拍攝好順利無遇到麻煩。
稍避風頭 ■有傳由張振朗、楊明及蔡思貝主演的《機場特警》因避風頭而押後至10月後才推出。
英氣十足 ■林夏薇的衝鋒隊人員造型英氣十足。
唔知停拍 ■林夏薇日前出席TVB記招時表示唔知網劇已停拍。
監製客串 ■劇集以真實案件改編，監製更有份客串飾演挾持人質的癲佬。
開鏡拜神 ■《衝鋒隊2019》於6月5日開鏡拜神，眾演員誠心上香祈求拍攝順利。
會面攞料 ■早前監製李志倫(右4)率陳敏之和海俊傑與多名警務人會面。
口碑唔錯 ■本年5月播出，由楊明、蔡思貝主演的《機動部隊2019》口碑不錯。
真警協助 ■拍攝時有真警員到場探班及協助拍攝。
小方避談 ■對於劇集停拍，小方透過助手回應唔太清楚，詳細要問返公司。
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        由方力申、林夏薇及海俊傑等主演，以唱好及介紹衝鋒隊（EU）的TVB網劇《衝鋒隊2019》早於月初已開工，有傳TVB眼見香港警民關係緊張程度日漸升級決定停拍，求證該劇監製李志倫(Jacky)，他向本報證實劇集於月中時突然喊停，未知「暫緩」到幾時，目前未有復工時間表。另據知，由張振朗、楊明、蔡思貝及鄧佩儀主演，被編為今年暑假重頭劇的《機場特警》，亦因要避風頭而押後至10月後睇定啲才決定是否推出。

為慶祝香港警隊成立175周年，香港警務處與TVB合拍網劇，由楊明及蔡思貝等主演的《機動部隊2019》於5月播出時口碑唔錯，所以再下一城拍攝新一輯，由PTU改為拍EU，一連四集向觀眾剖析EU工作。在劇中飾演「見習督察」的陳敏之、「時沙」海俊傑之前去咗尖沙咀警署做預習，學定搜身、盤問疑犯等用語；而演「EU新仔」的方力申就搵大學同學攞料，久休復出的林夏薇則日日勤力做Gym，為演Madam做足準備。

警方無時間協助

該劇於6月5日開鏡，但反對修訂《逃犯條例》遊行後警民持續爆發激烈衝突，灣仔警察總部更被示威者包圍，警民關係非常緊張。有見及此，TVB於上周決定停拍《衝鋒隊2019》，據知情者說：「避免吃力不討好，而且TVB都要保障藝人，唔想小方、林夏薇着住軍裝喺街開工時遇到麻煩。就算開咗工4日，損失咗7位數字都無辦法。」本報記者就停拍消息向監制李志倫求證，他證實停工消息，更坦言短期內唔會重拍：「o依家我放返啲期畀班演員，7月中會改拍愛情輕鬆喜劇電視電影。」至於停拍原因，Jacky就解釋話o依家警方忙於處理太多問題，暫時未能協助拍攝。

林夏薇唔知停拍

        闊別熒光幕大半年的林夏薇對劇集停拍感到難以置信，因為她開咗一日工，拍攝亦非常順利，「我唔知停拍喎，只係收到公司通知話要押後開工。」被問到復出作品受大環境影響而停拍會否感到好可惜？薇薇即避談說：「冇嘢，都OK。」同樣開咗一日工嘅陳敏之就話唔太清楚詳情唔適合評論：「公司覺得適當時間先拍咪拍囉，我可以湊仔，停工對我冇影響。」而海俊傑亦覺得好可惜：「我梗係好想拍啦，等公司安排啦。」至於《機場特警》監製陳耀全否認劇集押後播出：「公司一直打算安排10月後先出街，因為後期仲處理中。」

採訪：方騫平
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