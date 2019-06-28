孖鄭世豪呼籲登記做選民 何婉盈投票前與家人論政

鄭世豪和何婉盈昨日在灣仔街頭呼籲市民登記做選民，他們表示做了選民多年，也有呼籲家人登記，提到現時社會氣氛，不少政黨呼籲大家用選票選出代表自己的聲音，何婉盈認為每人都要盡自己的公民責任，又說每次投票前都會和家人討論各候選人的政職，問到可擔心家中的老人家會被「掌心雷」誤導？鄭世豪即笑說：「不會，他們好醒目，識得揀自己的心水候選人。」鄭世豪有份為《愛‧回家之開心速遞》唱新主題曲，他指「安心事件」是換歌的原因之一，但其實之前也曾轉過歌，「因為套劇愈來愈多人，人物關係又有不同，需要不同氣氛的主題曲配合。」



