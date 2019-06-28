新歌講透內心寫照 ﻿王梓軒﻿﻿搵「兄弟幫」拍MV ﻿

王梓軒今年第一首派台新歌《安全著陸》係講自己心路歷程，他自爆入行10年曾有唔少困惑，由唱歌初心被逼向影、視、主持、舞台劇多棲發展，保住藝人個「江山」，直至跟前輩劉松仁做完舞台劇《利瑪竇》得着好大，體會到藝人根基紮實係要經過多方面磨練，從前所做的事係唔會白費心機，當然唔少得多謝經理人珊珊(石祐珊)，同班「兄弟幫」好兄弟一直從旁力撐，成就今日的他。 採訪：方騫平 場地：工創空間 lndex 服裝 : Issey Miyake



新歌《安全著陸》講王梓軒出走遠方尋找迷失中的自己，孤獨回歸發覺原來家人、朋友一直等候他，就算白行一趟，但心態、睇法可以唔同晒，冇行錯條冤枉路。由於首歌對他意義重大，梓軒千辛萬苦度期力邀「兄弟幫」班兄弟林盛斌、梁競徽、范振鋒及陳國峰齊齊拍MV，一個也不能少：「要齊人先有意思，大家識於微時，大大話話都識咗7年，好多嘢唔使講，在心中！不過，我哋都會有鬧交時候，好記得陳國峰喺演唱會前忙到甩轆，我哋比佢仲緊張，不時畀意見搞到有頂撞。兩年前又試過洽談開個《兄弟幫Show》，點知每個人開show反應不一，出現意見分岐無法達成共識，Bob、阿范做開生意，做人比較圓滑；我同競徽直腸直肚，做事有堅持，最後個show胎死腹中。不過，男人唔會嬲好耐，一日內就喺群組講返嘢啦，我哋唔會放喺心咁小器，我哋兄弟好團結㗎。」



至於另一個親密戰友，經理人珊珊合作了8年，梓軒感激對方做自己出氣袋：「我見佢同埋公司同事多過見到屋企人，所以佢哋畀我鼓勵好重要，我攰、不知所措時只會向佢發脾氣，返到屋企反而要做返個無聲乖仔…工作上矛盾衍生嘅情緒實要有人受，但只會同信任嘅人『分享』，經理人係處理我所有事嘅人，所以…嘻嘻…佢會見過我唔同情緒囉。」



