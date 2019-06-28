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﻿myTV Gold Golden Scene點播區 新片陸續上架

2019-06-28 列印
《淪落人》 主演：黃秋生、姬素‧孔尚治 將於11月在Golden Scene點播區上架的《淪落人》獲獎無數，在第38屆香港電影金像獎中獲8項提名，導演陳小娟獲最佳新晉導演獎、演員黃秋生奪影帝寶座、女主角姬素‧孔尚治也得到最佳新演員獎。 大綱：《淪落人》是一齣久違了的香港溫情片，講述一名因工傷而半身不遂的失婚男子昌榮（黃秋生飾），與為了生活無奈放棄當攝影師夢想來港打工的菲籍傭工Evelyn（姬素‧孔尚治飾），一段超越身份及地位的感人故事。
寂寞昌榮 昌榮有前妻有個仔亦有個妹，但仔喺外國留學，個妹同佢唔妥，前工友李璨琛不時去探佢，要靠輪椅出入嘅昌榮平日好寂寞。
主僕之情 昌榮同Evelyn本來雞同鴨講，但因為前者感受到後者嘅努力終於打開心窗，主僕之情溫馨又感人。
《非同凡響》 主演：余香凝、谷祖琳、岑珈其 大綱：金像獎導演歐文傑執導，改編自真人真事並拍出香港教育制度下特殊學校的實況。徐老師（谷祖琳飾）在特殊學校任教音樂，一直渴望能轉到主流學校，卻因被標籤為特殊學校老師而碰壁；思穎（余香凝飾）是Band 1學校的平庸學生，眼前的公開試令她喘不過氣。
《逆向誘拐》 主演：蘇麗珊、吳肇軒、邵仲衡 大綱：小儒（蘇麗珊飾）為投資銀行客戶財務分析趕工，檔案竟網上被盜，電腦部同事阿植（吳肇軒飾）遍尋不獲。高層發現後報警並將有關人等囚禁在一間房，透過人與人之間的互動，道出香港的人性百態。
《幸福路上》 聲演：桂綸鎂、魏德聖 大綱：是一部台灣製作的2D手繪動畫電影，榮獲第55屆金馬獎最佳動畫長片。小琪生於蔣介石逝世當天，成長過程正是台灣社會經歷最劇烈轉變的時期。在成長路上，小琪一步步走上當初沒預期的路，走到人生的瓶頸。因外婆去世，重返老家，回首童年過程中，慢慢思索自己走過的路。
《奇蹟補習社》 主演：有村架純、伊藤淳史、野村周平 大綱：改編自真人真事暢銷小說《後段班辣妹應屆考上慶應大學的故事》。學業成績全級最差的高中少女沙也加努力向上，爭取入讀全日本最高學府慶應大學的奮鬥歷程，幽默搞笑之餘亦感動人心。
《東京小屋》 主演：松隆子、黑木華、妻夫木聰 故事大綱：二戰前，年輕的多紀離鄉別井去到東京市郊一間小屋打工，發現女主人時子背著丈夫跟僱員板倉發展婚外情。60年後，年老的多紀在外甥健史的鼓勵下，把她一生的故事和東京小屋的回憶一一寫下來。
《嫲煩家族2》 主演：橋爪功、吉行和子 故事大綱：嫲煩家族又出事，上回講到平田家大老爺周造成功「箍煲」不用離婚，但江山易改，轉頭又故態復萌，老眼昏花仍駕車四圍走。家人威迫利誘他交出車牌，但老頭子寧死不屈，更趁老婆出遊北歐駕車載紅顏知己兜風。
介面清晰 myTV Gold介面清晰又簡潔，進入Golden Scene點播區即可進行電影選項，操作好簡單。
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撰文：廖思慧
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