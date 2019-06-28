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與劉浩龍分手半年祖兒否認秘戀楊政龍

2019-06-28 列印
■祖兒和楊政龍被指秘戀4個月。
■祖兒與楊政龍及關智斌（右）曾結伴滑雪。
■祖兒和楊政龍在英皇活動上不時碰面。
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　　39歲的容祖兒（Joey）今年1月承認與劉浩龍的5年情告吹，昨日有報道指回復單身半年有多的Joey，疑與老闆、英皇集團主席楊受成幼子楊政龍（Alex）撻着4個月。Alex被視為英皇集團接班人，在美國大學畢業後，負責地產及金融部門，去年被委任做執行董事，年薪逾240萬元。

　　有指兩人雖相差6年，但因為英皇集團的關係，好多機會碰面，且二人同樣喜歡滑水、滑雪，早前曾結伴到日本滑雪，更到台灣高雄看鄧紫棋演唱會，甚至有傳女方為男方下廚，加上網上有不少二人合照，秘戀似層層。不過祖兒的經理人霍汶希迅速代為否認：「我都希望係，但唔係。」有指祖兒亦否認有關傳言。圖︰資料圖片

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