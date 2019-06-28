屢與拍檔擦出愛火 喬妹被封「男神殺手」

出道23年的宋慧喬，一直都會與合作的男拍檔傳出戀聞，而且個個都是韓國男神，堪稱「男神殺手」，例如《藍色生死戀》的兩位男主角宋承憲及元斌；《浪漫滿屋》的天王Rain及《那年冬天風在吹》的趙寅成等，但她一直沒有承認撻咗拍檔。



而喬妹公開承認的戀情只有三段，其中包括03年合作《All In 真愛賭注》時的李秉憲，二人被發現同遊歐洲後，大方認愛，更一度傳出婚訊，但可惜拍拖13個月便分手。到08年喬妹與玄彬合作《他們的世界》時戲假情真，但可惜最後亦因為聚少離多，在11年分手。到了16年喬妹拍《太陽的後裔》時撻着宋仲基，二人更成功結為夫婦，但最終亦要離婚收場，令人唏噓。



