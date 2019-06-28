﻿童話婚姻未夠兩年玩完 宋仲基宋慧喬驚爆離婚

宋仲基與宋慧喬這對韓國演藝圈的金童玉女17年10月結婚，這段被喻為世紀童話婚姻竟維持不足兩年就破滅，昨日先傳出二人婚變，隨後雙宋的經理人公司分別發聲明，承認二人正式進入離婚程序，宋慧喬方面透露兩人因性格不合分開，雙宋婚姻玩完，令不少粉絲大呼可惜！



現年33歲的宋仲基與37歲的宋慧喬在16年合作神劇《太陽的後裔》而撻着，未幾即傳出二人拍拖消息，但雙宋一直不肯承認，直到17年7月，有韓媒拍到二人在早前蜜遊日本的照片，雙宋戀斷正，二人才承認蜜運中，隨後亦宣佈於10月31日舉行世紀婚禮，廣邀圈中好友出席。



宋仲基盼擺脫傷痛



雙宋婚後不足兩年，已不斷傳出婚姻亮紅燈，昨日再有韓媒報道二人正辦離婚手續，隨後宋仲基經理人公司發聲明證實，宋仲基前日（26日）已向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書，在聲明中宋仲基表示：「為了和宋慧喬離婚，我進行了離婚調解。兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責。私生活方面的事情很難一一告訴大家，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，以演員的身份全力投入到作品活動中，用好的作品回報大家。」



差不多同一時間，宋慧喬經理人公司亦發表聲明：「目前宋慧喬與丈夫經過慎重考慮，正在辦理離婚手續。因性格不合，雙方無法克服兩人之間的不同，不得已做出了這樣的決定。其他是雙方演員的私生活，無法確認。另外，為了雙方，懇切地拜託大家不要進行刺激性的報道和推測性的回文等。」據了解，韓國的離婚調停大約需時一個月左右。



各傳有「小三」 朴寶劍否認



宋慧喬雖然異口同聲表示因性格不合而分開，但就有網友爆出二人婚變與第三者有關，有傳宋仲基搭上喬妹的造型師金賢景，昨日離婚消息公開後，金賢景將社交網改為非公開，亦有網民發現喬妹已取消了關注金賢景。除了宋仲基傳有小三外，亦有網上傳言喬妹早前與26歲的朴寶劍合演《男朋友》時，不停有咀戲而咀出火花。對於朴寶劍被指介入雙宋婚姻，朴寶劍經理人公司即發表聲明，指朴寶劍介入雙宋婚姻之說是不恰當，更表示會保留法律追究權利。



被指婚後未夠一年已分居



雙宋婚姻觸礁早在年初已有迹可尋，今年2月初，喬妹頻頻更換社交網站的頭像，更大量刪走與宋仲基的合照，隨後喬妹出席活動時更被發現除下婚戒，令婚變傳聞似層層，不過雙宋所屬的經理人公司開腔指離婚傳聞不實。之後雙宋婚變傳聞平息一陣子，宋仲基上月宣傳新劇《阿斯達年代記》時，更甜笑稱喬妹「我的wife」，估不到昨日承認離婚，震碎不少紛絲的心。



另外，有韓媒訪問了雙宋在梨泰院的鄰居，對方透露雙宋屋企門口已有一段時間沒有見垃圾袋。所以推測二人已分居多時；但有雙宋的朋友指二人婚後一直住在喬妹家人處，從未入住梨泰院寓所。而去年9月，宋仲基正準備拍攝《阿斯達年代記》時已與喬妹分居，之後住在藝人好友的家，所以雙宋其實結婚未夠一年已經分居。