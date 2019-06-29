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同醫院出世青梅竹馬 朱千雪宣佈嫁醫生男友

2019-06-29 列印
■千雪表示之前去旅行時已訂婚。
■千雪同未婚夫青梅竹馬，由細玩到大。
■岑杏賢知道千雪結婚非常開心。
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　　昨日是12年港姐季軍朱千雪（Tracy）的31歲牛一，她趁生日在社交網貼出同醫生男友吳昆倫（Justin）的親密合照，並宣佈結婚，千雪坦言跟未婚夫從出生就認識，並分享兩人小時候拖手去街的舊照。

　　千雪在社交網透露同未婚夫相識經過，兩人的母親都是在同一所醫院生B，小朋友時因為兩人媽媽的關係經常接觸。她透過短訊回覆記者：「所有嘢仍在planning階段，因為雙方家人都是圈外人，所以會盡量簡單處理。謝謝大家關心！」而前晚千雪約同幾位閨密岑杏賢、湯洛雯、張嘉兒和蔣家旻慶祝生日，並在社交網晒姊妹合照。

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