抗癌7年棄歌星夢 倒數生命出書 ﻿李明蔚﻿﻿被讚「小天使」﻿﻿容祖兒驚喜寫序﻿

下月才29+1嘅抗癌歌手李明蔚(Sarena)，對抗病魔7年從無放棄，更以生命影響生命，樂觀活出每一天。周日(30日)，Sarena將推出新書《被選中的女主角》講抗癌經歷，除咗有多年力撐佢嘅「好哥哥」馬浚偉出錢出力成就著作，其中最驚喜嘅係喜獲偶像容祖兒替新書寫序。從未見過明蔚嘅祖兒，大讚對方「你是人間的小天使，把快樂正能量散播四周！」令「女主角」感動到喊呢！ 採訪 : 林書鉉



李明蔚2010年以組合「小龍鳳」出道，當推出一首派台歌後，不幸確診患上罕有的鼻咽腺樣囊性癌，被逼退出歌壇。由於腫瘤太接近動脈無法開刀，經過38次電療和4次化療，腫瘤仍未清除。經歷長達7年治療，Sarena嘅癌細胞已擴散到肝和腎等器官，但佢依然對生命充滿熱誠，更出新書跟大家分享佢嘅堅強。



明蔚由於近年聲帶癱瘓，說話要花盡九牛二虎之力，本報透過文字訊息與她做訪問，明蔚唔介意花上大半小時、打一大段文字去講心路歷程，她透露當初仍抱一絲希望圓歌手夢，她說：「當年電療後遺症，令我鼻音重咗少少，口肌肉萎縮等，但我發現自己聲線影響唔大，仍然可以唱歌！一唱歌我覺得有番自己，所以我好想繼續完成自己夢想，亦係其中一個動力，有啲癌症機構、學校等知道我嘅故事，都畀好多機會我去表演同分享，目的係想以我嘅故事去鼓勵人，但其實大家都畀咗好大鼓勵我！」



感激馬浚偉鼓勵



另外，明蔚又透露16年病情開始差，癌細胞擴散至右邊面癱，右聲帶癱，右眼郁唔到等對她打擊好大，甚至有一個月唔想見人。最後想通咗要積極人生，並多謝馬浚偉一直以來嘅鼓勵和幫忙，她說：「17年當我流鼻血入院開喉嚨時，有位朋友帶咗馬浚偉嚟醫院探我，馬仔知道我錄咗首歌又拍咗MV，就即刻搵人幫我出CD，又舉行簽名會同我圓夢！之後佢有活動都會邀請我去參與，好似親人咁一直鼓勵我。佢一知道我想出書，二話不說幫我安排晒，只叮囑我『好好養好身體努力寫，到時候再舉行簽書會！』」此外，馬仔10月舉行嘅演唱會亦預咗明蔚去學嘢，屆時又會畀地方她賣新書、CD及其手造乾花，賺取醫藥費。



除馬仔力撐明蔚多年，陸續有唔少藝人知道明蔚嘅情況都低調支持。好似明蔚喜歡嘅女歌手容祖兒，曾透過朋友以電話錄音鼓勵Sarena，而在新書中亦義不容辭寫序，明蔚欣喜表示：「祖兒幫我寫序係我本書一個主力編輯送我嘅驚喜，當我知道後真係開心到喊。我期待嚟緊祖兒開演唱會，可以首次跟偶像見面呀！」



