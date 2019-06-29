﻿網友指懷孕經手人非李晨 范冰冰否認有喜 誓告造謠者

范冰冰與拍拖四年的未婚夫李晨前晚突然在微博發文宣佈分手，回復朋友關係。昨日有網友爆出一段閉路電視的短片，指范冰冰已經懷孕，但BB經手人並非李晨，片中的女子戴上口罩兼腹部微隆，被指樣貌與冰冰相似；而范冰冰的工作室隨即在微博發聲明為她闢謠，更聲言要控告造謠者。



現年38歲的內地女星范冰冰與李晨在合作《武則天》時結緣，二人於15年大方認愛宣佈拍拖，隨後李晨更在冰冰的生日會上成功求婚，惟二人一直未有正式公佈何時舉行婚禮。去年冰冰遭揭發以「陰陽合同」逃稅被當局罰款，李晨亦不離不棄在身邊支持她。但前晚二人在微博發文表示：「我們不再是我們，我們依然是我們。」宣佈由戀人做回朋友，正式結束四年情。



粉絲團強烈譴責



冰冰前晚剛宣佈跟李晨分手，昨日網上即流傳她懷孕的謠言，事緣有網友上載一段閉路電視短片，片中一位女子戴上口罩步出，穿上鬆身衫的她腹部微隆，有網民指她就是范冰冰，但腹中BB的經手人並不是李晨，所以二人分手收場。



傳言又指該女子出入富商名下豪宅疑被包養，片段瘋傳後，冰冰的官方粉絲團在微博強烈譴責不實謠言，並指偶像自爆食減肥餐，根本沒可能懷孕。范冰冰的工作室亦透過律師發聲明，強調網上有關「范冰冰懷孕」、「范冰冰被包養」、「范冰冰結婚」等資訊均屬嚴重失實的網絡謠言，將依法追究散佈謠言者和轉載者的法律責任。



45歲蔡少芬意外懷第三胎



另外，張晉和現年45歲的蔡少芬（Ada）結婚11年，育有兩位女兒，一家四口生活幸福，雖然張晉曾表示兩個女已經搞到他暈陀陀，不敢再追一個，但他們昨日透過社交網宣佈再懷第三胎。他們以短片形式公告喜訊，一開始二人搞笑對答，張晉頻頻問為何會有一個人，Ada表示要等十個月，最後張晉問她的肚子裏是否有「一個人」，即將踏入46歲的Ada直接承認「係呀」。張晉其後開腔透露，Ada今胎屬意外懷孕，是仔是女都沒有所謂。



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