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﻿雙宋離婚 《太陽》咀嘴銅像難留

2019-06-29 列印
■宋仲基與宋慧喬合作《太》劇而擦出火花。
■雙宋的咀嘴銅像去向令人關注。
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　　宋仲基與宋慧喬因合作神劇《太陽的後裔》而撻着，前年舉行婚禮，前日突驚爆離婚，喬妹發聲明指與宋仲基因個性不合而分開，但網上仍有大量二人婚變原因的揣測，亦有網民指朴寶劍及喬妹的造型師介入雙宋婚姻，昨日宋仲基與朴寶劍的經理人公司再發聲明，對有人故意發佈旗下藝人的虛假傳聞及惡意留言，將會展開法律行動追究。另外，昨日有韓媒爆雙宋是在上月初決定離婚，同時開始分居。

　　雙宋定情劇集《太陽的後裔》當年播出時掀起熱潮，南韓政府在劇集取景地太白巿以2.7億韓圜（約182萬港元）重現場景，更打造了雙宋劇內甜蜜咀嘴的銅像，吸引不少粉絲朝聖，借此推廣當地旅遊。如今雙宋突然離婚，令當地巿政府十分尷尬，雖取消了原定下月舉行的「太白情侶慶典」，但如何處理宣傳海報及咀嘴銅像亦未有定案。
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