  • 2019年6月29日 星期六
  • 30º
  • 80%
熱門： G20習特會中環逃犯條例蔡少芬

日報新聞 > 娛樂

﻿Sammi新片洗盡鉛華樸素示人

2019-06-29 列印
■Sammi在戲中以樸素的形象示人。
■鍾鎮濤客串扮演Sammi、賴雅妍及李曉峰的爸爸。
Previous Next

　　由麥曦茵執導的電影《花椒之味》集鄭秀文（Sammi）、台灣女星賴雅妍及內地女星李曉峰於一堂，三人分別飾演居住在中、港、台三地的同父異母姐妹。

　　Sammi表示當初看到張小嫻的原著時，已經很有感覺，即使在戲中她需要以一身素服示人，與平日的形象截然不同，她亦毫不介意。在戲中她飾演如樹一角，由頭至腳也是穿得很簡潔的，美指張兆康為此亦下了不少苦功，才能將Sammi身上的光芒掩蓋，洗盡鉛華，得以用心演繹戲中大姐一角。另外，Sammi老公許志安被爆「安心偷食」當日即時露面道歉，之後神隱多時，前日安仔離開寓所被記者問到有沒有再與黃心穎聯絡？他即表示「沒有」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd