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林夏薇生日Party ﻿劉愷威﻿﻿驚喜到賀﻿

2019-07-02 列印
■一班圈中好友幫薇薇慶祝生日，相中可見劉愷威（右）精神相當飽滿。
■劉愷威（右）及蕭正楠輕攬壽星女影合照。
■洪永城等人帶晒Party帽同壽星女影相。
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　　前日是林夏薇的32歲生日，壽星女貼圖多謝藝人好友為她慶生，去年尾宣佈離婚後鮮有露面的劉愷威亦有到賀。圖：網上圖片





　　薇薇留言：「感謝親愛的你們，收下所有的祝福！也希望大家都健康幸福。」出席生日Party的藝人有胡定欣、趙希洛、敖嘉年及林子善夫婦，而蕭正楠、鄧智偉、洪永城及黃祥興則未有帶同另一半出席，單拖到場。因為蕭正楠在大合照企中間，胡定欣搞笑留言：「究竟係邊個生日？阿蕭，你肯定自己無企錯位？」

　　最驚喜是去年底透過工作室宣佈跟楊冪結束4年婚姻的劉愷威亦有出席生日Party，失婚後鮮有公開露面的他狀態甚佳，從相中可見，劉愷威在大合照或跟壽星女合照時都精神翼翼笑容滿臉，似乎已跳出離婚陰霾。

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