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勇敢抗癌七年　 李明蔚出書傳播正能量

2019-07-02 列印
■新書印刷費由馬浚偉支付，所得版稅，絕不扣除成本，全數捐給李明蔚用作醫療費用。
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　　曾是組合「小龍鳳」成員的李明蔚（Sarena），因患上罕見鼻咽線樣囊性癌而退出樂壇。Sarena經過33次電療和4次化療，出現面癱、不能眨眼及聲帶癱瘓等情況，而腫瘤更擴散至肝﹑腎、肺等器官。抗癌七年的歲月，Sarena最近把奮鬥歷程化成文字推出新書《被選中的女主角》。

　　Sarena希望出書以生命影響生命，傳播正能量。不少圈中藝人支持她，並獲得容祖兒（Joey）、薛家燕及馬浚偉等為她寫序。祖兒知道Sarena很喜歡聽她的歌，即使病魔打亂Sarena的步伐，但沒有氣餒，仍然挺起胸膛去打一場又一場的硬仗。

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