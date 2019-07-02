帶ERROR台灣拍節目 ﻿黃淑儀﻿﻿讚無代溝兼幫得手﻿

黃淑儀（GiGi）最近首度跟ViuTV合作帶住ERROR的肥仔（梁業）和吳保錡一齊主持美食節目《Cooking GiGi台灣篇》，他們去到宜蘭、台中和台南欣賞及學習烹調美食，並沿途介紹當地美麗的民宿及風景。雖然三人首度合作，但GiGi大讚同ERROR冇代溝仲好幫得手，ERROR就感激GiGi姐煮美食兼照顧。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服裝：Ice Fire（ERROR） 場地：Rent a Kitchen



GiGi姐拍攝美食節目已非首次，今次最唔同是會介紹埋當地民宿兼拍住新丁肥仔和保錡，不過GiGi姐讚他們雖然新，但完全冇影響進度，「佢哋都好幫得手，因為我負責煮餸，粗重嘢就要靠佢哋，佢哋要攀山涉水搵食材㗎！」



食唔停食到嘔



肥仔和保錡話搵食材都有一定難度，但為了觀眾都值得，肥仔話：「最驚險係有次要落河嗰度捉魚，水都幾深，同埋好滑，我哋差啲滑倒，不過拍出嚟效果好就冇所謂啦！」不過，為食的肥仔最開心因拍節目可以食唔停，但就踢爆隊友保錡食到嘔，「嗰日我哋日頭拍嘢已經食咗幾餐，夜晚仲要去拍掃夜巿，保錡真係食到嘔呀！」保錡解釋，「其實所有嘢都好好味，特別係GiGi姐煮啲餸，但係我本身腸胃比較差，唔可以好似肥仔咁不停食。」肥仔都好認同GiGi姐煮餸好味，「節目入面GiGi姐要同民宿主人進行PK賽，真係GiGi姐整得好味啲㗎！」GiGi姐就話，「可能係當地人比較鍾意食濃味嘢，冇咁啱我哋口味啫！」



原來節目尾聲，肥仔和保錡仲親自落廚整嘢食答謝GiGi姐，GiGi姐就話：「整咩大家到時睇就知，但真係整得幾好味㗎！」



