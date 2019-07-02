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溫碧霞出寫真拒與羅霖比較

2019-07-02 列印
■Irene年過半百，保養得宜。
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　　現年52歲的溫碧霞（Irene）即將推出《海潮》的寫真集，她表示同海好似分唔開，細個喺望海嘅調景嶺長大，所以今次想揀個未去過嘅地方，決定去塞班島取景！對於同為「美魔女」的羅霖同期推出寫真集，Irene話從來唔同人比較，每個女仔都各有優點同美感，最緊要啲相可以留低最靚嘅一面！

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