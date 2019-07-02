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陳瀅巴黎性感大放送吸Like

2019-07-02 列印
■陳瀅呢身性感打扮吸引不少網民關注。網上圖片
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　　「宅男女神」陳瀅近日在巴黎旅行都不忘派「軍糧」，其中最吸睛嘅莫過於身穿大露背兼露腿高衩裙造型，看來真空上陣的陳瀅，側看上圍若隱若現，超高衩亦盡晒靚髀！連李佳芯、余德丞給Cheronna等都畀Like讚好，蔡思貝更留言說睇多啲，亦有網民估陳瀅究竟有冇着底褲呢？

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