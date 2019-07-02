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百日宴親友到賀集郵　展鵬愛女「小豬比」曝光

2019-07-02 列印
■劉穎鏇及緋聞男友胡㻗出席百日宴。
■單文柔抱住囡囡同老公及黃建東（左）影合照。
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　　陳展鵬太太單文柔在今年4月21日誕下女兒Quinta（小豬比），新任父母不時將湊女相放上社交網，但兩人一直小心翼翼，囡囡相大多是側面照或用卡通公仔遮掩，但小豬比昨日終於露正面，發佈者是有份參加Quinta百日宴「集郵」的黃建東。

　　陳展鵬夫婦為女兒舉辦百日宴，黃建東搶先替他們報喜，於社交平台發佈合照，首曝光的小豬比相當可愛，同場還有劉穎鏇及緋聞男友胡㻗，黃建東留言謂：「今日係小豬比百日宴，祝 Quinta bb健健康康、快高長大、最緊要大個咗孝順父母 。」

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