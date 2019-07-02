﻿飛巴黎慶生 緊接開拍新片 梁朝偉閃現中環名店買篋

近年熱愛玩帆船、滑雪及旅行嘅影帝梁朝偉，自去年6月宣佈結束跟澤東電影長達廿載嘅經理人關係，王家衛更以「光榮圓滿」形容與偉仔合作感受。愛妻劉嘉玲隨即宣佈暫時做老公經理人。其後，偉仔不時被影到喺日本出沒，先後巧遇木村拓哉、張學友等好友，即興坐埋一齊high tea。原來偉仔已秘密長駐喜愛嘅日本，連愛妻嘉玲都笑說：「冇乜工作咪喺度(日本)搞吓呢樣搞吓嗰樣，整吓屋呀，我有時間都飛去搵佢當放假囉。」連屋都買埋，真係對當地情有獨鍾。
近日終於等到電眼影帝回歸電影世界，日前偉仔休息近一年，驚喜現身北京為電影《獵狐行動》宣傳。新片根據真實嘅獵狐行動隊故事改編，講述中國公安民警跨境緝捕境外在逃金融犯罪嫌疑人嘅故事，影片會喺法國巴黎、諾曼第、北京、上海及東南亞等地取景。劇本夠吸引，偉仔咪唞夠開工囉！
想食雲吞麵
日前中午，偉仔臨飛前兩日獨自現身中環ifc。當日，佢慣性以cap帽和口罩遮樣行街，不過一對迷人雙眼離遠放電，好易認出。見佢初時打算行去食馳名雲吞麵，惜lunch time多人排隊，偉仔即掉頭走，熟路行上百貨公司，然後友善除下口罩露真身，拎出一張訂貨單據畀女店員後，就在男裝部打躉睇衫。未幾，店員推個深色行李箱出來，偉仔即認真check喼，拉吓手柄、踎低試吓拉鏈等，OK晒就火速拖篋搭(車立)走人。
採訪 : 張詠森