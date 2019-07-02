  • 2019年7月2日 星期二
  • 31º
  • 80%
熱門： 七一回歸立法會遊行逃犯條例譚詠麟

日報新聞 > 娛樂

﻿飛巴黎慶生 緊接開拍新片 梁朝偉閃現中環名店買篋

2019-07-02 列印
認真check行李篋 ■偉仔入名店後才「甩罩」攞行李篋，見佢拉吓手柄、又踎低拉吓拉鏈等，作為用家好細心咁check㗎！
﻿飛巴黎慶生 緊接開拍新片 梁朝偉閃現中環名店買篋
攝時間睇衫 ■等取行李篋時，偉仔在男裝部兜咗個圈，睇吓衫。
﻿飛巴黎慶生 緊接開拍新片 梁朝偉閃現中環名店買篋
影帝首度聯手 ■日前，偉仔和郭富城兩大影帝出席上海電影節，宣傳新片《風再起時》。 （資料圖片）
明艷照人 ■上月，嘉玲去歐洲出席名牌活動後順便旅遊，仲不時po相，「叉夠電」靚樣超索。
北京復工 ■日前，偉仔唞足一年，終於驚喜現身電影《獵狐行動》於北京舉行嘅發佈會，日內即埋位開拍。（資料圖片）
除罩見人 ■偉仔入店時，馬上除下口罩，拎出單據禮貌地向店員示意攞貨。
包到實 ■在商場密冚靚仔樣嘅偉仔，紅色褸夠sharp，電眼又好易認。
恩愛放閃 ■4月時，熱愛日本嘅偉仔和太太到當地睇櫻花，更在櫻花樹下影咗唔少靚相。 （網上圖片）
Previous Next

　　凍齡有術嘅電眼影帝梁朝偉，上周適逢57歲生日被網民喺巴黎野生捕獲，同場仲有偉仔愛妻劉嘉玲，兩公婆仲甜蜜着上深色tee情侶裝放閃。據悉，偉仔除咗慶祝生日，仲會逗留當地加入電影《獵狐行動》拍攝。日前離港前夕，本報記者喺中環ifc巧遇影帝，當日人夫戴帽戴口罩密冚靚仔樣閃現商場，去名店後才親民「甩罩」露真身，攞咗一個深色行李箱走人，方便呢次出trips呀！

        近年熱愛玩帆船、滑雪及旅行嘅影帝梁朝偉，自去年6月宣佈結束跟澤東電影長達廿載嘅經理人關係，王家衛更以「光榮圓滿」形容與偉仔合作感受。愛妻劉嘉玲隨即宣佈暫時做老公經理人。其後，偉仔不時被影到喺日本出沒，先後巧遇木村拓哉、張學友等好友，即興坐埋一齊high tea。原來偉仔已秘密長駐喜愛嘅日本，連愛妻嘉玲都笑說：「冇乜工作咪喺度(日本)搞吓呢樣搞吓嗰樣，整吓屋呀，我有時間都飛去搵佢當放假囉。」連屋都買埋，真係對當地情有獨鍾。

　　近日終於等到電眼影帝回歸電影世界，日前偉仔休息近一年，驚喜現身北京為電影《獵狐行動》宣傳。新片根據真實嘅獵狐行動隊故事改編，講述中國公安民警跨境緝捕境外在逃金融犯罪嫌疑人嘅故事，影片會喺法國巴黎、諾曼第、北京、上海及東南亞等地取景。劇本夠吸引，偉仔咪唞夠開工囉！

想食雲吞麵

　　日前中午，偉仔臨飛前兩日獨自現身中環ifc。當日，佢慣性以cap帽和口罩遮樣行街，不過一對迷人雙眼離遠放電，好易認出。見佢初時打算行去食馳名雲吞麵，惜lunch time多人排隊，偉仔即掉頭走，熟路行上百貨公司，然後友善除下口罩露真身，拎出一張訂貨單據畀女店員後，就在男裝部打躉睇衫。未幾，店員推個深色行李箱出來，偉仔即認真check喼，拉吓手柄、踎低試吓拉鏈等，OK晒就火速拖篋搭(車立)走人。

採訪 : 張詠森

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd