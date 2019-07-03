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《BB來了》拍續集黎諾懿恨做視帝

2019-07-03 列印
■黎諾懿為人父後變得更有目標！
■黎諾懿主演的《BB來了》將開拍續集。資料圖片
■家燕姐在《懿想得到》中有浸溫泉鏡頭。
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　　黎諾懿昨天宣傳主持的節目《懿想得到》，他透露高層余詠珊提議加入嘉賓，參與的鄭伊健、薛家燕、李家鼎和李佳芯等都是對他好重要的前輩，「Ali拍《BB》之前做咗個大手術，我話有個節目唔使記對白，當嚟玩吓，佢初頭唔信我，去到第三、四日就變番個少女咁開心，呢個節目睇到嘉賓嘅另一面。」

　　黎諾懿又透露十月將開拍《BB來了2》，今次連BB都會原班上陣，故事承接大結局後兩年的事，他與李佳芯一起面對孩子升學等問題。黎諾懿直言都好想挑戰做視帝及最佳節目主持，現階段是他的最大目標。

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