黎諾懿又透露十月將開拍《BB來了2》，今次連BB都會原班上陣，故事承接大結局後兩年的事，他與李佳芯一起面對孩子升學等問題。黎諾懿直言都好想挑戰做視帝及最佳節目主持，現階段是他的最大目標。
《BB來了》拍續集黎諾懿恨做視帝
黎諾懿又透露十月將開拍《BB來了2》，今次連BB都會原班上陣，故事承接大結局後兩年的事，他與李佳芯一起面對孩子升學等問題。黎諾懿直言都好想挑戰做視帝及最佳節目主持，現階段是他的最大目標。
停會兩周 維修費恐千萬計 立會滿目瘡痍 探員蒐證緝搗亂者
大批反修例示威者前晚攻入立法會大樓，恣意破壞。立會主席梁君彥形容立法會「滿目瘡痍」，控制室、保安室、供電及消防設備均受破壞，四處塗鴉，滿地雜物，他估計未來兩周難以召開會議。財委會主席陳健波估算，維修和...
2019-07-03
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李克強：不搞人幣競爭性貶值
國務院總理李克強表示，上半年中國經濟總體平穩運行，保持在合理區間，雖然外部不穩定因素增加、世界經濟有放緩趨勢、保護主義抬頭，對中國造成壓力，但已採取一系列措施應對，強調會保持穩健貨幣政策，不搞人民幣競爭性貶值、不搞「大水漫灌」。 李克強在大連舉行的夏季達沃斯論壇上發言時說，當今世界各國經濟深度交流，互為市場、彼此依賴，大家坐在同一條船，要培養夥伴精神、平等協商、求同存異，以規則為基礎，以世貿為核心的多邊貿易體系，重申全球化是不可逆轉的大趨勢，中國將堅定不移推進對外開放、擴大債市雙向開放。他指出，從宏觀層面講有降準和加大定向降準工具來利用，還有融資和其他方面工具來導向定向支持...
2019-07-03
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兩人接受觀察 緊急疏散四大樓 fb郵件中心疑收沙林毒郵包
facebook位於美國矽谷總部附近的郵件中心發生毒氣驚魂，事緣其中一個郵包驗出對沙林毒氣呈陽性反應，因此緊急疏散四座建物，另有兩人因疑似暴露於沙林毒氣而要送往評估。聯邦調查局人員已到場調查。 事發於當地時間周一上午十一時許，facebook所在的門洛帕克市消防隊長約翰遜指出，由於facebook測試所有收到的包裹時，有一個針對沙林毒氣呈陽性反應，因此啟動標準措施，目前仍在等待查驗結果。 facebook發言人哈里森則表示，在測試結果呈陽性後，公司疏散四棟建築物，並配合警方調查。 目前，其中三座已解封，可以重新進入。消防及聯邦調查局人員正繼續隔離其中一座大樓調查。有兩名員工...
2019-07-03
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私人天台泳池 殷然特色中空樓底大廳
西半山堅道豪宅殷然乃區內新晉豪宅，樓齡約3年。今次參觀該廈一個特色單位放盤，實用面積逾2500方呎，客廳採用中空樓底，以4套房設計，內置樓梯連接千呎天台，並備有私人泳池，隨時空中暢泳。 由太古...
2019-07-03
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港股「七翻身」開門紅 恒指向兩萬九進發
上周六G20「習特會」，一如預期中美雙方皆同意休戰並恢復貿易談判，加上美國總統特朗普「放生」華為，港股踏入「七翻身」開局即報捷。恒指高開361點，報28904後，成功收復100天線（28592），亦撲...
2019-07-03
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火力二重奏 智取決賽權
智利鋒將阿歷斯山齊士在美洲國家盃及時回勇，隊友伊度亞度華加斯亦不讓他獨領風騷，今屆同樣各入兩球。他倆同時在國家隊史上射手榜作良性競爭，周三準決賽勢齊爭取士哥，可望領軍於巴西阿雷格里港擊敗往績輸蝕的秘魯入決賽，智利主勝無難度。（Now650台、Now E周四早上8:30直播） 效力墨超勁旅堤格雷斯的伊度亞度華加斯，今屆美洲盃已入兩球，跟阿歷斯山齊士並列為陣中首席射手。這兩球也令前者為國家隊累積三十八球，超越一代傳奇射手沙拉斯，躋身智利史上射手榜次席，為了追上四十三球的史上首席神射手隊友山神，今仗勢接連破網，領軍取勝殺入決賽。 秘魯料悲劇重演 秘魯八強爆冷淘汰烏拉圭，恐...
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登場直擊 X7、M850iA豪華新級別
寶馬代理上周五晚（6月28日）在Ritz-Carlton酒店發表兩款截然不同的全新Luxury Class車系：X7 xDrive40iA及M850iA，吸引近五百人出席派對，場面非常熱鬧。 文...
2019-07-03
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新馬師曾遺孀傳患癌 祥嫂病逝享年73歲
一代名伶新馬師曾（鄧永祥）遺孀祥嫂洪金梅今年5月曾低調入院，當時被爆進出醫院腫瘤科接受治療，更傳出祥嫂患上肺和肝兩項癌症。之後祥嫂曾透過好友表示因肺炎及發燒入院，其子鄧兆尊指母親只是老人病，有少少唔舒...
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社論——消減戾氣 讓香港走出困局
前天大批激進示威者攻入立法會大樓，肆意破壞，戾氣爆發，顯示反修訂《逃犯條例》的示威行動有轉向暴力化之勢，長此下去，或會愈演愈烈，將衍生更為嚴重的衝突。社會各界必須大聲疾呼，減少戾氣，回復平靜，以理性對話而非暴力抗爭去處理分歧。 激進示威者搗亂立法會大樓，破壞多項設施，演變成本港史上首次立法機關被佔領事件，當中的象徵意義，必須予以正視，因為立法會是本港重要的憲制機構，議員依據法定的程序，通過討論和表決，履行重要的立法、議事和通過撥款等功能，現在卻被暴力衝擊，等同暴戾壓倒理性的議事機制，令人深以為憂。 外國的經驗充份說明，不論是政治、宗教、經濟或社會紛爭，若爭拗雙方動武決高下，...
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頭號目標——金飯碗 趕尾班車
第一場五班一○○○米。常說谷草一千是純粹鬥快的賽程，若能在此程後上取勝，必是有分在手，「金飯碗」上季一月份既能在四班此程後追僅負「精算八方」而壓倒「阿凡達」，頗難相信在上季尾降至五班後，再跑同程竟會負...
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