撐枱腳食泰菜 ﻿范冰冰李晨﻿﻿被質疑假分手﻿

上月27日，范冰冰在社交網公告同李晨結束四年情，她指兩人「從朋友到愛人，再做回朋友。」但這對前戀人分手不到三日就被人目擊到前後腳撐枱腳食泰國菜，遂被不少網民質疑是假分手。圖：網上圖片



從網民瘋傳的相片可見，這對「舊情人」當日前後腳抵達一間泰國餐廳，李晨先到場找位，隔了不久，范冰冰就現身會合，據目擊者所講，兩人食飯期間有講有笑，氣氛相當好，而離開時更大方地並肩步出，上車前李晨更開心地轉身跟范冰冰依依不捨地揮手道別，關係之佳完全不似是剛分手的情侶。



另外，近月范冰冰被傳懷孕，其造型師將跟范冰冰的對話短訊截圖上載社交平台，取笑范冰冰發福了，曲線為她澄清懷孕傳聞，當中范冰冰表示「我反省，我減肥，我不吃了」。



