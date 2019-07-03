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合唱團管弦樂團伴出場克勤回歸騷獻唱《紅日》

2019-07-03 列印
■百幾人伴克勤演出，好有氣勢。
■定欣可能緊張而唱錯歌詞。
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　　前晚在紅館舉行的慶祝香港回歸祖國22周年晚會邀得藝人葉麗儀、劉愷威、李克勤、方力申、胡定欣、林夏微及菊梓喬等演出。過百位兒童合唱團及管弦樂團為身穿黑西裝襯紅裇衫的李克勤伴唱及伴奏《紅日》，唱畢後克勤與樂團指揮一起躹躬致謝後離台。

　　之後到連續兩年都有參與回歸騷的劉愷威演唱《追》，另外首次參與回歸騷的胡定欣唱《紅蝴蝶》時可能因緊張關係，入歌慢了，唱到尾段更唱錯歌詞，背後的熒幕即時停止播放歌詞。

　　而方力申甫出台唱《就是這麽愛》時，大贊同台演出的兒童體操隊員「好靚呀！」。另外，前天患病失聲的菊梓喬唱歌時可能未病瘉，疑似咪嘴演出。

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