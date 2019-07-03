﻿新馬師曾遺孀傳患癌 祥嫂病逝享年73歲

一代名伶新馬師曾（鄧永祥）遺孀祥嫂洪金梅今年5月曾低調入院，當時被爆進出醫院腫瘤科接受治療，更傳出祥嫂患上肺和肝兩項癌症。之後祥嫂曾透過好友表示因肺炎及發燒入院，其子鄧兆尊指母親只是老人病，有少少唔舒服及多痰，但精神及胃口都好。但近日有傳患肺癌的她病情急轉直下，至昨日傍晚5時許，在醫院與世長辭，享年73歲，其子女亦確認了死訊。



近年祥嫂鮮有公開露面，最近一次公開露面是去年11月29日去探望已離世的李兆基。而今年初，祥嫂好友夏蕙姨契媽馬太發生車禍，夏蕙姨在2月時曾公開同祥嫂探契媽嘅合照，當時祥嫂明顯消瘦了，但精神相當不錯，絕不似患重病。



邵音音感愕然



與祥嫂相識多年的夏蕙姨目前身在侯斯頓，其經理人Simon指對方未有接聽電話，相信夏蕙姨知道死訊後心情一定很低落，因為夏蕙姨、祥嫂及白韻琹號稱「鐵三角姊妹」。至於邵音音則於月前才跟祥嫂通過電話，還指對方中氣十足，對祥嫂離世感愕然，她又讚對方有善心，透露祥嫂有意將新地的地皮建老人院，給圈中無依靠前輩居住。



祥嫂是已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）的第四任太太，婚前為祥哥生下4名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉(鄧小艾)和鄧碧玉。



鄧家爭產轟動一時



隨着新馬師曾於97年離世，祥嫂與4子女爆發爭產風波，關係決裂，子女更不許祥嫂踏足祥哥靈堂，雙方日日對罵，甚至對簿公堂，成為香港轟動一時的爭產案。當時4名子女與祥嫂的多名弟妹為爭奪祥哥留下，估計當時資產總值約4.2億元的永祥大廈、西貢逾4萬呎地皮及楚留香酒樓等四大遺產聯成一線力戰祥嫂，而大仔鄧兆尊在2001年曾透露遺產稅達8,000萬元。



鄧兆尊上月曾探病



其後祥嫂以保留祖業為由，把一成永祥業權捐贈東華三院，不過子女們最終也向東華三院售出永祥大廈的9成業權。鄧家爭產風波糾纏9年，2006年才告一段落，之後4名子女在祥嫂61歲壽宴上一吻泯恩仇。上月初，鄧兆尊到養和醫院探望祥嫂，問及母親的病情？他說只是老人病，有少少不舒服及多痰。兆尊還透露祥嫂一星期後便可出院，並指祥嫂的精神及胃口不錯，還叫他來探病要着得四正一點。他笑言最緊要祥嫂有精神鬧到人，並謂：「祥嫂吃到豉油雞還有甚麼病呢？」希望大家不用擔心。