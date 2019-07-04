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一直有留意筍盤 ﻿黃智賢﻿﻿想為煒哥做媒﻿

2019-07-04 列印
■煒哥笑爆阿Ben的秘密。
■Ben透露身家交由老婆管理。
■余思霆與朱敏翰情侶檔出席活動。
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　　劇集《好日子》首播最高收視有26.9點，成為今年TVB一線劇首播最高收視劇集。昨午，陳煒、黃智賢（Ben）、余思霆及簡淑兒等出席劇集宣傳，男女主角煒哥同阿Ben互相吹奏，女讚男係好男人，男讚女係永遠冠軍，仲話一定會介紹好男人畀對方識。

　　劇集好收視，黃智賢指全因劇情吸引，觀眾睇得肉緊又投入。劇中陳煒因誤會當年被阿Ben侵犯，在警局搶槍想打死他。問到現實中兩人有否做過後悔的事？黃智賢笑言後悔沒有好好與煒哥合作，指曾在亞視合作過多部劇，事隔十多年才再合作。

　　煒哥就讚黃智賢是好男人，因為當年曾供未來老婆出國讀書好辛苦，又爆他投資股票輸錢。黃智賢笑指煒哥很留意他，爆他的秘密，當年他輸了20多萬，之後還有買藍籌股票，煒哥即取笑他當自己是藍籌。問到可有筍盤介紹給煒哥？Ben說一直有留意，但煒哥是心目中的永遠冠軍，對象要有條件才可以介紹。

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