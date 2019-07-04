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待嫁Jessica土耳其晒身材

2019-07-04 列印
■Jessica笑言會好快打回原形。
■Jessica指上年已計劃此行程。
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　　Super Girls成員蔡明思（Jessica）將於年底與拍拖6年的男友結婚。月前佢撇低未婚夫，與幾位好姊妹到土耳其旅遊，欣賞美景之餘，更影咗輯性感泳衣靚相晒身材，問到未婚夫點睇性感相？Jessiac話，佢答咗一個「好」字。Jessica笑說︰「最後那天到棉花堡時不想穿太多衣服，最後還是跟大隊拍了幾張泳衣照。」另外，旅程中她患了腸胃炎而暴瘦，反而令她穿上泳衣更fit。

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