周星馳經典電影《少林足球》劇情周二疑在美洲國家盃四強上演，星將美斯表現突出，阿根廷卻以0:2不敵巴西，賽後即炮轟球證森巴蘭高多次對他們不利的判決拒絕翻看VAR。這名三十二歲隊長更直言投訴無門，皆因南美足協裁判委員會主席正是巴西人，加上森巴地頭爭標乃收視保證，阿根廷猶如電影中的少林隊。 由謝賢飾演的強雄在《少林足球》中操控賽事，旗下的魔鬼隊決賽對少林隊時揚言：「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位都是我的人。你們怎麼跟我鬥！」豈料電影情節疑在美洲盃準決賽真實地重演。 美斯今仗收錄四次射門、四次關鍵傳球和七次過人，三項數據都冠絕全場，帶領阿根廷取得十四次攻門，比巴...

2019-07-04