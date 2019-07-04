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前夫尊尼呈親暱片段上庭 ﻿安柏赫特﻿﻿否認與占士有染﻿

2019-07-04 列印
■安柏赫特於16年以家暴為由向尊尼特普申請禁制令，但尊尼反指她是誹謗。
■在片段中，安柏入(車立)時，戴帽男子緊隨其後。網上圖片
■二人一齊搭(車立)上樓期間，「頭貼頭」態度親暱。網上圖片
■有指占士法蘭高被尊尼傳召作為證人。
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　　荷里活型男尊尼特普今年初入稟告前妻安柏赫特的家暴言論誹謗，並要求賠償5千萬美元（約3.9億港元）。他拿出安柏指控他家暴翌日見占士法蘭高的片段作證供，並要求傳召占士證明安柏臉上沒有受傷。資料及網上圖片

　　安柏赫特於16年5月23日入稟申請與丈夫尊尼特普離婚，4日後她以家暴為由向尊尼申請禁制令。尊尼今年初就她在報章刊登被家暴的文章，入稟告她誹謗，並要求賠償。

　　昨日，有網站公開尊尼律師提交法庭的閉路電視片段，片段日期為16年5月22日，即安柏聲稱被尊尼家暴後翌日晚上約11時，安柏與一名戴帽男子一同入(車立)上樓，二人態度親暱，男子其後證實是影星占士法蘭高。疑背着尊尼與占士出軌的安柏，昨日透過律師否認與占士有染。

　　有指尊尼要求傳召占士做證人，證明安柏當時臉上沒有傷痕。

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