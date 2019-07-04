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電視台鑒於香港狀況 KAT-TUN取消來港出騷

2019-07-04 列印
■KAT-TUN取消來港見fans及演出行程。
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　　日本尊尼事務所組合KAT-TUN，原定於明日及後日出席日本NTV及GEM頻道在港舉行的《THE MUSIC DAY KAT-TUN香港演出》活動，包括fans見面會和在戶外直播到日本《THE MUSIC DAY》節目的演出。

　　日本NTV方面前晚在該節目的官方社交網表示，鑒於香港的狀況，決定取消KAT-TUN在港的兩天活動，並向期待KAT-TUN來港的粉絲致歉。

　　KAT-TUN仍會參與該節目的演出，改為到千葉幕張Messe，該節目的主舞台表演。

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