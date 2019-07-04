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梁家輝內地版《深夜食堂》8月上畫

2019-07-04 列印
■梁家輝在戲中飾演食店老闆。
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　　梁家輝自導自演，改編自日本著名漫畫《深夜食堂》的同名電影將於8月30日在內地上映，並獲內地《環球時報》形容為「陣容強大堪稱年度之最」。

　　《深夜食堂》是日本漫畫家安倍夜郎的經典漫畫，曾拍成電影及電視劇都相當收得，而內地版的《深夜食堂》，是家輝的首部執導電影，演員包括劉濤、楊祐寧、魏晨、鄭欣宜、金燕玲、馮淬帆等。據知，該片早於2017年完成拍攝，但在內地一直未能安排映期，直到昨日才公佈上映日及發佈預告片和海報。

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