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楊千嬅發聲明稱IG帳號被盜用

2019-07-04 列印
■千嬅發聲明並暫停使用自己的IG帳號。
楊千嬅發聲明稱IG帳號被盜用
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　　楊千嬅上月在社交網貼出「R.I.P」圖片疑是悼念在金鐘墮斃的示威者，該圖其後刪除，惹來部份千嬅fans不滿，千嬅之後強調自己從來無變。日前，千嬅被發現在IG Like何韻詩鼓勵港人的Post，有內地網民表示不高興，千嬅隨即Unlike阿詩的Post，並發聲明指自己的IG帳號被盜用，正與社交網方面調查中，已暫停使用該帳號。但有不少網民「唔收貨」，有留言批「藉口很多」、亦有網民稱「終於知道事情的影響了嗎」。

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