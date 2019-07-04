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﻿大熱佳麗殺入港姐覆試 被爆紋身或礙入圍 蔡嘉欣：隨緣啦！

2019-07-04 列印
■是非纏身的蔡嘉欣，被爆有大量黑材料，但她直言已習慣被抨擊。
■蔡嘉欣昨避談是否有紋身，但她在社交網的相中可見端倪。網上圖片
■Cayley Ng（左）和陳熙蕊（右）昨與蔡嘉欣均以白色斜膊Ruffle連身短裙亮相。
﻿大熱佳麗殺入港姐覆試 被爆紋身或礙入圍 蔡嘉欣：隨緣啦！
■楊慧敏否認自己是港大的風頭躉。
■「嫩版全智賢」楊詠彤以白裙現身，仙氣十足。
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        《2019香港小姐競選》昨日進行第二輪面試，49位候選佳麗會晤傳媒。大熱之一的KOL蔡嘉欣，竟與陳熙蕊和Cayley Ng同穿白色斜膊Ruffle連身短裙「撞衫」。被網民發現舊照的大髀近盆骨位置有紋身的她，談到網上湧現大量黑材料，她直言做KOL多年已習慣被抨擊。問到有否信心入圍，她就笑言：「隨緣啦！」

港姐昨日進行第二輪面試，紋身女及騎呢怪均被Out。而KOL蔡嘉欣（Kayan）、「嫩版全智賢」楊詠彤（Katy）、「馮盈盈校友」楊慧敏（Mina）和「翻版郭可盈」黃嘉雯（Carmaney）等均以大熱人選順利晉級。

「條裙唔係淘寶買」

        蔡嘉欣被問到有冇信心入圍時，以「佛系式」回答道：「順期自然喇，睇有冇緣份，結果係點要隨緣。（網民發現你大髀有紋身，可擔心影響入圍？）如果有幸入圍着泳裝，大家到時就要多多留意。（怕你冇機會入圍喎？）咁隨緣啦！都係命中注定。」至於網上湧現她大量的黑材料，她直言做KOL多年已習慣被抨擊，又笑指網友犀利，連首輪面試的裙子在哪裡買也一清二楚。昨日她穿的白色斜膊Ruffle連身短裙，竟與陳熙蕊和Cayley Ng撞衫，但她稱：「我條裙唔係淘寶買返嚟㗎！」

仙氣Katy抱平常心

        另一大熱Katy則以白色透視連身裙現身，仙氣十足。她自爆已跟模特兒公司約滿，但能否入圍則以平常心看待。而Mina亦指合約問題已解決，已回復自由身。對於被網友踢爆有公主病，她反駁說：「係個美麗嘅誤會。」談到馮盈盈指她才是港大校花兼風頭躉，甚至稱她為偶像，她讀說：「盈盈太謙虛喇，佢係16年港姐冠軍喎，點會唔係風頭躉，我梗係唔係啦！」
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