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﻿「糕」招博盡搶鏡任影

2019-07-04 列印
■以低胸裙現身的蘇梓堯，影相時不慎露出「砵仔糕」。
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        現年23歲的蘇梓堯（Vivian），昨以緊身低胸裙進行港姐第二輪面試，雖然未知能否入圍，但她可謂博到盡吸引傳媒鏡頭。但她疑為「裝胸作勢」加厚Pad，令到左邊胸位露出「砵仔糕」勁失策！難得她仍全程表現自信，不斷叉腰擺Pose任影。Vivian透露，現正在港攻讀碩士學位，又指社交網的靚相只是生活照，自己未做過模特兒，但對參選仍有信心。
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