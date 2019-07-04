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﻿「低V三人組」性感突圍

2019-07-04 列印
■陳心儀以低V連身褲現身，十分搶鏡。
■李穎琪身材與「細龍太」陳偉琪同樣豐滿。
■黃雍祺昨以大V貼身黑衫短裙上陣。
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        不少佳麗在次輪面試均「凸圍」而出，包括以低V示人的陳心儀（Sammi）和「嫩版細龍太」李穎琪，二人更露出兩吋事業線。而「白宮學霸」黃雍祺也不甘示弱，大V貼身黑衫在閃光燈下若隱若現，十分性感。

現年21歲的她Sammi樣子甜美，現職空姐，她在社交網更不乏泳衣相及性感照，甚喜歡派福利。而李穎琪今年23歲，她透露現於澳洲昆士蘭讀書，特登返港參選。她的身材十分有睇頭，與「細龍太」陳偉琪有得揮。昨日她穿白裙夾出兩吋事業線，左邊胸前疑有大粒墨。黃雍祺則是最早到埗的，她坦言：「雖然今屆好多靚女，但仍有信心入圍。」昨天黃媽媽沒有同行，她解釋因自己已長大，要學會獨立。
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