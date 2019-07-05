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﻿19歲Halle夢想成真　擔正真人版《小魚仙》

2019-07-05 列印
■黑人歌手Halle Bailey現年19歲。
■Halle在分享一張膚色較深的愛麗兒公主相。
■《小魚仙》是迪士尼的經典動畫電影之一。
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　　真人版《小魚仙》前日宣佈由19歲黑人歌手Halle Bailey擔正做愛麗兒公主，成為迪士尼首位黑人公主。Halle在網上公佈喜訊稱︰「夢想成真！」並上載一張膚色較深的愛麗兒照片。導演洛馬素和劇組均直言，Halle是最佳人選。

　　不少網友卻誤以為是金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）演愛麗兒，紛問52歲的她如何演繹16歲角色。荷爾昨於網上留言祝福Halle，Halle即回覆︰「很開心可以跟你分享同一個名字，愛你！」
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