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﻿渡邊直美榮封「廣告女王」

2019-07-05 列印
■渡邊直美是東瀛廣告商寵兒。
■土屋太鳳的廣告半年內播出7,748次。
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　　日本M Data總結2019上半年最多電視廣告代言和廣告播放成績，結果人氣爆燈的諧星渡邊直美以13個廣告代言成為「廣告女王」，擊敗排第2位、擁有12個廣告代言的有村架純和廣瀨鈴。渡邊直美日前公開與化妝品牌的新廣告照，當中她一頭爆炸頭，以胸、腎和手臂壓着化妝品，相當搞笑。

　　廣告播放成績方面，上位女星土屋太鳳和影帝菅田將暉成為廣告播放率最多的男女藝人。土屋太鳳的廣告在半年內共播出7,748次，遠高於第2名渡邊直美的6,373次，乃木坂46主將白石麻衣就以6,261次排第3名；稱王的菅田將暉則有6,217次。
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