自爆有創傷後遺症 華仔感慨人情冷暖

劉德華日前接受《魯豫有約》節目訪問時，重提2017年在泰國墮馬受傷後情況，被問到身體恢復得怎樣？華仔說：「我也不知道，好惱人！」因去年他患流感要腰斬演唱會，他說：「連我都覺得是不是比以前虛？因為真的傷得比較嚴重。」他覺得Physically是ok，但心理上還沒好，皆因有些創傷後遺症，就是甚麼都怕，例如開車有燈閃過怕有車撞過來，坐飛機、高空拍攝和演唱會吊很高都會怕。



除此之外，華仔還看清楚了一些現實事情。他透露受傷後大家對他的祝福、支持和包容是一樣的，「反而投資那些人，他們會覺得『你甚麼時候補償會比較好？』、『我真的一輩子沒想過投資劉德華會虧錢』，然後我發覺原來感情和關係是有度的。」他坦言心裏有點不舒服，但總算過去了。圖：網上及資料圖片



