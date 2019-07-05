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群姐嗒糖盼添食　Bobby：插我支旗

2019-07-05 列印
■Bobby和群姐都想食過翻尋味。
■眾演員齊慶祝收視創新高。
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　　「收視福將」歐陽震華(Bobby)、滕麗名、劉丹、許思敏（群姐）等昨出席《愛．回家之開心速遞》活動，慶祝劇集收視再創新高，其中Bobby與群姐主演的一集更達32.3點，是自前年首播至今最高的成績。Bobby笑言與群姐一段感情戲，拍足三世姻緣仍不夠喉。問到Bobby會否再客串？他笑言要睇群姐的期；群姐則口誤說「Bobby支旗」，他即笑說：「梗係睇我支旗，TVB是我山頭，當然插住我支旗。」他謂只要大家都得閒就有機會。對於客串添食，他笑言不是吊癮，但亦要時間讓觀眾消化。

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