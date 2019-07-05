  • 2019年7月5日 星期五
  • 28º
  • 91%
熱門： 立法會Facebook林峯郭家麒逃犯條例

日報新聞 > 娛樂

《流行經典》起死回生　家燕姐感激修哥接棒

2019-07-05 列印
■家燕姐表示稍後將離港5日，同男友拍拖旅行。
■眾人與家燕姐切蛋糕farewell。
Previous Next

　　薛家燕、胡楓(修哥)及譚炳文等為節目《流行經典50年》錄影，之前有指節目7月中將結束，但最新安排由修哥接棒，修哥將與陳敏之、鄭俊弘拍檔繼續主持。前晚，家燕姐最後一次錄影，工作人員歡送她，安排眾嘉賓與家燕姐切蛋糕。

　　家燕姐表示主持了兩年多很難得，最後一次錄影感到不捨得，怕唱歌會喊，又多謝修哥接棒。修哥讚家燕姐主持這個節目很好，接棒感壓力，心情戰戰兢兢，希望做好一點。說到節目因他而「起死回生」，修哥只謂是公司需要。問他可會邀請契仔契女做嘉賓？他笑笑口指黎明最近忙湊囡囡，雖然未見過B女，但據聞小朋友精靈好乖。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd