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《墮落花》親吻陳漢娜 溫碧霞：尷尬過錫男仔

2019-07-05 列印
■老闆楊受成親自到場，為眾演員打氣。
■溫碧霞前晚出席電影煞科宴。
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　　溫碧霞（Irene）、關智斌、陳漢娜和陳煒等前晚出席英皇電影《墮落花》煞科宴，眾人更送上生日蛋糕，為月尾生日的Irene提早慶生，令她非常開心。Irene笑指這是第一個生日蛋糕，並透露忙完寫真的活動後，會跟家人到美國探親兼放假。放完假後便會到內地拍文藝片，並與呂良偉有感情線。

　　提到今次拍《墮落花》，她坦言：「好有挑戰性，好多場都好激。」她還透露與陳漢娜有親吻戲，她笑言：「係第一次錫女仔，原來都幾舒服、幾得意，但拍攝時有啲尷尬，尷尬過錫男仔，我哋成日忍唔住笑，但出嚟嘅感覺幾好，劇情幾感人。」

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