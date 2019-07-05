﻿爬大肚超盈頭 內地領證 何猷君娶奚夢瑤 互讚有眼光

今年賭王何鴻燊家族接二連三傳出喜事，三房猷啟認做爸爸、四房大女何超盈佗巨肚與哈佛學霸男友辛奇隆(Thomas Xin)上月舉行奢華過大禮儀式。而四房孻仔、24歲高富帥何猷君，5月中向30歲名模女友奚夢瑤（小明）跪地求婚成功後，一直有傳女方有孕，疑似雙喜臨門！昨日，猷君和小明兩年情修成正果，同步在社交網po出領證結婚照片，一對新人用手砌出心心圖案外，奚夢瑤冧爆猷君：「右邊這個人真有眼光。」而老公仔即隔空放閃說：「左邊這個



人才有眼光。」



賭王四房喜事不斷，繼28歲大肚超盈去年9月跟哈佛男友辛奇隆秘密訂婚，今年3月公告佗B喜訊，日前再舉行豪氣過大禮儀式，獲父親送贈逾6億元嫁妝，包括5億別墅一幢，又有約1億珠寶鑽飾。連當日獲邀見證「大場面」的陶傑，亦不禁歎為觀止「Crazy Rich Chinese加中國富貴傳統，聘禮金銀珠寶睇到眼花眼盲！」



「心心」手勢放閃



現時懷孕約8個月的超盈快將「卸貨」，四太開心佈置BB房準備湊孫之際，孻仔猷君竟爬胞姊頭，昨日與名模未婚妻奚夢瑤在內地領證，一對新人分別同時在社交平台公佈喜訊，貼上3張甜蜜領證相，夫妻同心合拼「心心」手勢，並配文分別寫上：「(左邊 / 右邊) 這個人真有眼光。」分享幸福時光。



本報直擊睇BB牀



猷君早年因胞姊超盈而認識奚夢瑤，其後合拍綜藝節目《愛的時差》，不過真正被揭拍拖的是17年11月在日本約會被捕獲；一個月後，猷君更直認是為了女友才參加節目；繼而二人不斷被發現甜蜜約會，今年4月更傳出女方有喜，不過遭男方公開否認。今年5月中，猷君在母親旗下位於上海的大型商場舉行高調盛大的求婚派對，有指當日女方肚凸凸接受求婚，惹來雙喜臨門疑雲！及後，小明現身康城時，被問到是否有喜？她似默認甜笑說：「你們怎麼想的，你們開心就好。」



其後本報亦於一個月前，獨家撞破猷君和小明在銅鑼灣一商場密會，先見小明偕女親友睇BB牀，當日女方上圍明顯升Cup，由32A升至33C，加上行街時偶爾摸肚，似足初孕，其後猷君會合未婚妻時全程心花怒放，加上小明腹部微隆現身超盈過大禮日，四太再抱孫，相信指日可待啦！



圖：網上及



資料圖片



