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﻿爬大肚超盈頭 內地領證 何猷君娶奚夢瑤 互讚有眼光

2019-07-05 列印
■昨日下午2時許，猷君與奚夢瑤相差1分鐘，分別在社交網貼上3張甜蜜領證相公佈喜訊，夫妻同心合拼「心心」手勢。
■另一張奚夢瑤從後攬實猷君，似刻意避見腹部。
■猷君成功求婚後，與小明甜蜜咀嘴。
■5月13日，肚凸奚夢瑤化身公主，在上海接受猷君跪地求婚。
■6月頭，本報獨家撞破猷君和小明在銅鑼灣一商場密會，當日女方以鬆身衫遮肚。
■當日奚夢瑤會合猷君前，先偕女親友睇BB牀。
■猷君向穿上厚重禮服的胞姊超盈撥扇，姊弟情深。
■6月7日，超盈舉行奢華過大禮儀式，當日有傳準弟婦奚夢瑤(右)以披肩遮凸肚。
■賭王與四太今年抱孫又有新抱茶飲。
■超盈早前於母親節上載大肚寫真照，又透露因為今年是盲年，所以明年夏天才到葡萄牙古堡舉行婚禮。
■前年在上海行騷失手跌地的奚夢瑤，去年第六度為該著名內衣品牌行騷。
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　　今年賭王何鴻燊家族接二連三傳出喜事，三房猷啟認做爸爸、四房大女何超盈佗巨肚與哈佛學霸男友辛奇隆(Thomas Xin)上月舉行奢華過大禮儀式。而四房孻仔、24歲高富帥何猷君，5月中向30歲名模女友奚夢瑤（小明）跪地求婚成功後，一直有傳女方有孕，疑似雙喜臨門！昨日，猷君和小明兩年情修成正果，同步在社交網po出領證結婚照片，一對新人用手砌出心心圖案外，奚夢瑤冧爆猷君：「右邊這個人真有眼光。」而老公仔即隔空放閃說：「左邊這個

人才有眼光。」

賭王四房喜事不斷，繼28歲大肚超盈去年9月跟哈佛男友辛奇隆秘密訂婚，今年3月公告佗B喜訊，日前再舉行豪氣過大禮儀式，獲父親送贈逾6億元嫁妝，包括5億別墅一幢，又有約1億珠寶鑽飾。連當日獲邀見證「大場面」的陶傑，亦不禁歎為觀止「Crazy Rich Chinese加中國富貴傳統，聘禮金銀珠寶睇到眼花眼盲！」

「心心」手勢放閃

　　現時懷孕約8個月的超盈快將「卸貨」，四太開心佈置BB房準備湊孫之際，孻仔猷君竟爬胞姊頭，昨日與名模未婚妻奚夢瑤在內地領證，一對新人分別同時在社交平台公佈喜訊，貼上3張甜蜜領證相，夫妻同心合拼「心心」手勢，並配文分別寫上：「(左邊 / 右邊) 這個人真有眼光。」分享幸福時光。

本報直擊睇BB牀

　　猷君早年因胞姊超盈而認識奚夢瑤，其後合拍綜藝節目《愛的時差》，不過真正被揭拍拖的是17年11月在日本約會被捕獲；一個月後，猷君更直認是為了女友才參加節目；繼而二人不斷被發現甜蜜約會，今年4月更傳出女方有喜，不過遭男方公開否認。今年5月中，猷君在母親旗下位於上海的大型商場舉行高調盛大的求婚派對，有指當日女方肚凸凸接受求婚，惹來雙喜臨門疑雲！及後，小明現身康城時，被問到是否有喜？她似默認甜笑說：「你們怎麼想的，你們開心就好。」

　　其後本報亦於一個月前，獨家撞破猷君和小明在銅鑼灣一商場密會，先見小明偕女親友睇BB牀，當日女方上圍明顯升Cup，由32A升至33C，加上行街時偶爾摸肚，似足初孕，其後猷君會合未婚妻時全程心花怒放，加上小明腹部微隆現身超盈過大禮日，四太再抱孫，相信指日可待啦！

圖：網上及

資料圖片

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