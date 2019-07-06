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泫雅膶腸厚唇嚇親人

2019-07-06 列印
■泰妍看來精神不俗。
■泫雅紅唇烈艷嚇親人。
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　　現年27歲韓國性感女神泫雅早前已被網民質疑打針豐唇，昨晨她現身仁川機場準備赴台時，如「孖膶腸」的厚唇比前更豐滿，走樣程度嚇親網民，穿貼身裙的她小腹凸出，更惹來懷孕疑雲。另外，早前自爆患抑鬱症的泰妍，昨日現身機場起程來港，看來精神不俗的她身穿露腰裝現身，並於昨晚飛抵香港，備戰今晚開騷。圖：網上圖片

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