失婚宋仲基復工拍新片
承辦商已撤換開發團隊 港鐵撞車軟件三錯肇禍
港鐵今年三月十八日測試荃灣線新信號系統期間，兩列車發生相撞，導致荃灣線來往中環站及金鐘站列車一度停駛。港鐵公佈調查結果，指新信號系統承辦商修改軟件時出現三項軟件編程的執行錯誤，造成撞車事故，事故後承辦...
2019-07-06
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再教育維吾爾兒童 新疆擴建寄宿學校
英國BBC表示，根據公開文件，以及對海外穆斯林家屬的採訪，有足夠證據顯示，中國當局正在新疆西部地區大規模擴建寄宿學校，將大批成年穆斯林關押在「再教育營」後，再將他們的子女送入這些寄宿學校，進行再教育。 報道指，在六十個獨立的訪談中，居住海外的父母或其他家屬都表示，自己家庭的子女在新疆失蹤。其中一名穆斯林母親表示，並不知道是誰在照顧自己的三個女兒，也無法聯繫她們。另一位母親則指，聽聞四個子女被帶到孤兒院。BBC估計，在新疆，有類似情況的穆斯林兒童超過一百人，且全是維吾爾人；而單單在一個鄉鎮，便有超過四百個兒童的父母被監禁，或者扣押在「集中營」。 報道又指，單在二○一七年，新疆...
2019-07-06
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獨立日展示軍備盛況空前 特朗普：美國歷來最強大
美國總統特朗普周四在華盛頓林肯紀念堂外的台階發表國慶演說，強調「今天的美國比過往任何時候更加強大」，並高度讚揚軍方各個單位對國家作出的貢獻。期間，不同型號的戰機，包括B-2轟炸機，F-35及F-18超級大黃蜂戰機、「空軍一號」總統專機及海軍花式飛行表演隊在上空飛過，會場內亦展示布雷德利裝甲戰車，艾布拉姆斯主戰坦克等多款軍備，盛況空前。耀武揚威 雖然華盛頓整天間歇下大雨，但仍有大批應邀出席慶典的嘉賓和群眾在國家廣場聚集，不時傳來喝歡呼及喝采聲。 特朗普是近七十年來，首位於國慶日在國家廣場向群眾發表演說的在任總統。在持續一小時的「向美國致敬」演講中，特朗普把握機會呼籲國民團結，...
2019-07-06
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九龍塘龍苑享開揚市景
九龍塘是九龍區豪宅重要地段，當中位於嘉林邊道的龍苑，樓齡約七年，屬區內樓齡較低豪宅。今次為大家精選屋苑的放盤，面積超過2100方呎，裝潢講究，四間房全是套房設計，特大廳堂外設露台，外望開揚市景。 由中...
2019-07-06
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領展直撲「紅底」 港股牛皮跌20點
大市缺乏方向，港股表現反覆，高低波幅165點，恒指收報28774點，微跌20點，交投淡靜，成交額萎縮至562億元，是今年2月4日半日市以來最低。但內地股市向好，上證升0.2%，收報3011點。資金追入地產股及收租股，領展（823）愈升愈有，高見99.8元，收市升1.2%，報99.2元。 隔晚美股獨立紀念日假期休市，加上大型新股百威亞太（1876）招股，市場資金緊張，港股在缺乏消息下好淡爭持，恒指低開10點，其後曾跌80點，低見28714點反彈，拗腰倒升84點，升至28880點後再度回軟，收報28774點，微跌20點，繼周二裂口升逾三百點後，恒指連跌三日回吐近100點。國指則...
2019-07-06
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桃色風暴襲埃及 沙拿撐得起
埃及中場艾馬禾達因涉嫌網上性騷擾女模特兒被逐出隊，得穆罕默德沙拿力撐後可留隊續戰非洲國家盃，但後者也備受抨擊。不過這名效力利物浦的翼鋒未受負面新聞影響，反而A組領軍首名晉級，今晚十六強主場鬥南非勢再接連士哥率隊過關，捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周日凌晨3:00直播） 六月底艾馬禾達被揭發涉嫌在社交網絡性騷擾女模特兒梅罕基莉，事件愈演愈烈之下，埃及足總於上周三宣佈以紀律問題逐此子出國家隊。不過，穆罕默德沙拿隨即開腔撐隊友：「相比懲罰，我更認為應該給機會犯錯的人。」結果，埃及足總決定赦免艾馬禾達，讓他...
2019-07-06
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旅遊用品展 即日開鑼
暑假快到，又是一家出外旅遊的日子，Aeon由即日至7月10日舉行旅遊用品展，各款旅遊必備物如旅行篋、戶外用品、旅行服裝等，皆有折扣優惠，讓大家出門作好準備。 每次外遊都為添置旅遊用品而大費周章？Aeo...
2019-07-06
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做爺爺多年 首做阿公 82歲謝賢有B女嗲 歎茶風騷晒命
早前，四哥謝賢嘅掌上明珠、36歲謝婷婷突然在社交網分享和BB手捉手照片，驚爆宣佈榮升人母100天，消息震撼全城，但卻為謝家帶來無限喜悅呢！榮升外婆嘅狄波拉表示已見過及抱過BB，更開心笑言自己同婷婷都靚...
2019-07-06
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巴士的點評——2014年對話的故事
政治風波稍稍降溫，政府想開展「再聯繫」工程，特首林鄭月娥打算和不同黨派、不同背景的人士會面，特別想見年輕人，包括曾參加示威活動的人，她想透過大學校方約見學生會成員。 不過八所大專院校學生代表馬上請特首吃閉門羹，他們昨日召開聯合記者會，強調拒絕和特首閉門會議，話會面首要公開透明，要有市民參與等。 對話這種建議，本來「太子都食唔壞」，但是否有用，就要審時度勢了。今次特首提出對話，就讓我想到二○一四年佔中高峰期那場對話的故事。 那天是二○一四年十月二十一日傍晚六時到八時，在黃竹坑香港醫學專科學院大樓，學聯五名代表：秘書長周永康、副秘書長岑敖暉、常務秘書鍾耀華、常委梁麗幗及常委羅冠...
2019-07-06
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馬場浮世繪——多多爭勝形勢樂觀
莫雷拉明日騎足十一場，其中「多多」上場增程跑二千米失敗，今次縮回跑千六米，他表示不懷疑該駒有長力，只是三歲馬需要較長時間成熟進步，加上剛戰受早段慢步速影響才落第而回，今次轉戰較短途程，排在有利的五檔，早段有望更輕鬆留力競跑，倘若步速正常，對牠更為有利，有力在此勝回一仗。 此外，「超然」上季曾在莫雷拉胯下贏泥地短途，今戰人馬重逢，騎者表示日前過檔考驗，對馬兒走勢感到滿意。此駒擅跑泥地短途，雖然這次要負重磅，但對手並非太強，故仍屬爭勝分子。 馬場浮世繪
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