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失婚宋仲基復工拍新片

2019-07-06 列印
■戴着帽子的宋仲基在大合照中笑容滿面兼舉V。網上圖片
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　　韓國神劇《太陽的後裔》男女主角宋仲基與宋慧喬上周宣佈離婚，震驚亞洲娛圈。喬妹將於今天在內地現身，亦是她婚變後首度出席公開場合。宋仲基昨日已重投新片《勝利號》拍攝工作，網上流傳他與同片演員金泰璃及陳善圭等人的合照，可見他拉低口罩露出燦爛笑容兼做出V字手勢，看來心情未受影響，亦有網民指該照片其實是宋仲基宣佈離婚前的舊照。

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