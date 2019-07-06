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麥明詩沖繩派「軍糧」益街坊

2019-07-06 列印
■麥明詩的心型胸好搶眼。
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　　「十優港姐」麥明詩（Louisa）近日在日本沖繩玩潛水，期間不忘分享身穿泳衣在街頭吃小食的相片，夾出心型胸大派「福利」，大方地向粉絲派「軍糧」，她留言道：「兩日五潛少啲體力都唔得，一上水就要即刻補充能量！千祈唔好等肚餓先食」不少網民的焦點落在她的32B上圍，大讚性感！

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