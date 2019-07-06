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撐老公師弟美國騷　林志玲夫妻被捕獲

2019-07-06 列印
■AKIRA不時含笑與志玲聊天，勁sweet。 網上圖片
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　　44歲的台灣女神林志玲，8年前曾與日本人氣組合EXILE的成員AKIRA合作舞台劇《赤壁~愛~》而認識，上月初女神突然宣佈閃嫁37歲的AKIRA，震驚亞洲。婚後一對新人未有一齊公開露面，直至昨日二人終被發現在洛杉磯睇騷，被網民捕獲。

　　今次是林志玲驚爆婚訊之後，首度被發現與老公連體，原來二人到美國度蜜月，亦順道捧場睇AKIRA師弟登坂廣臣的演唱會。登坂廣臣是EXILE的師弟組合三代目J Soul Brothers主音，他今次在洛杉磯舉行個唱，師兄AKIRA夫婦捧場之外，隊友小林直己（NAOKI）亦有現身，三人坐在觀眾席上，人妻看得好入神，間中用手輕托腮，AKIRA亦不時含笑與老婆聊天，相當甜蜜。

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