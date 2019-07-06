﻿做爺爺多年 首做阿公 82歲謝賢有B女嗲 歎茶風騷晒命

早前，四哥謝賢嘅掌上明珠、36歲謝婷婷突然在社交網分享和BB手捉手照片，驚爆宣佈榮升人母100天，消息震撼全城，但卻為謝家帶來無限喜悅呢！榮升外婆嘅狄波拉表示已見過及抱過BB，更開心笑言自己同婷婷都靚，所以孫女都生得靚。首做阿公嘅四哥除咗有兩個寶貝男孫，從此多咗粒孫女嗲吓自己，都咪話唔happy。日前下午，見黑超四哥喺愛打躉嘅中環「飯堂」風騷歎茶，滋陰歎熱飲嘅佢，與兩男友人笑晒口talk唔停，兒孫滿堂，風騷晒命囉！



獨居近億元豪宅嘅謝賢，去年7月自爆與細39歲嘅上海女友CoCo結束12年情，回復單身曾大呻寂寞。不過日前四哥卻現身在台灣，與首任妻子甄珍重逢，撐前妻出自傳《真情真意》，過氣夫婦相隔45年再見，四哥第一句竟笑問甄珍：「你有沒有愛過我？」



咁風騷！全因四哥近日已榮升外公，愛女婷婷在美國秘密生女。有指B女嘅「經手人」並唔係同婷婷傳過緋聞嘅荷里活男星「鷹眼」謝洛美維納，而係女方當年在溫哥華讀書時認識嘅朋友，二人近年先蜜運，男方家境不俗。雖然四哥一早有前新抱張栢芝，為佢生咗兩個寶貝孫仔，分別係現年11歲嘅Lucas和9歲Quintus，但兩個孫一直跟栢芝住，過時過節先見面，而孫女就好唔同，婷婷如果返港就一定黐實daddy，屆時四哥可以日日有B女嗲，真係甜在心頭。



日前下午4時許，四哥慣性去佢最愛嘅中環某一名店商場露天茶座搵朋友high tea。除咗有佢位四眼家庭醫生楊毅敏外，仲有位白髮男友人，三個大男人分別點了沙律、湯麵、焗飯等慢慢歎。見四哥不時笑笑口吹水，心情勁靚。食至近尾聲，四哥嘅高大男外傭前來會合，叫咗杯drink後就埋單走人。四哥一邊行一邊繼續吹水，薄白tee下透出fit爆身材，然後在男外傭陪同下，散步至近上環才上車返家。



採訪 : 李維隆