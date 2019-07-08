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韓星拉隊亞博開騷　EXO壓軸全場High爆

2019-07-08 列印
■EXO六位成員現身，全場氣氛高漲！
■泰妍表示希望能再來港舉行個唱。
■MAMAMOO獻唱時舞步相當誘人。
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　　韓國SBS電視台的大型音樂盛典《SBS SUPER CONCERT》，前晚假香港亞洲國際博覽館演出。6組當紅歌手包括爆紅男團EXO、Seventeen、WINNER，新人男團AB6IX、女團MAMAMOO及少女時代隊長泰妍。首先由新男團AB6IX打頭陣，隨後由MAMAMOO唱出大熱作品《Egotistic》等4首歌曲。

　　至於早前公開自己患上抑鬱症的少女時代隊長泰妍，前晚精神演出，唱出《I》及《Blue》等3首歌曲。13人男團SEVENTEEN的中國籍成員Jun，與隊友Joshua及Mingyu擔任司儀之外，他亦以中文唱出《雪之花》。除了Jun唱中文歌之外，其餘韓國歌手也大唱中文歌，WINNER成員Yoon唱出《不能說的秘密》，MAMAMOO成員頌樂唱了《月亮代表我的心》，獲全場fans大合唱支持。最後男團EXO任壓軸演出，由於成員Xiumin及D.O.服兵役未能來港，Lay亦在內地無歸隊，今次是EXO首次以6人姿態現身，仍掀起全晚高潮。

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