麥明詩亦有興趣做救援潛水員，她說：「唔介意拯救男士，或者會救出一段姻緣。我係唔需要被保護嘅女仔，亦唔介意男仔喺某一方面較弱，（若男方介意？）如果佢自尊心夠強就唔會。」
沖繩考獲初級牌 麥明詩恨潛水睇海龜
麥明詩亦有興趣做救援潛水員，她說：「唔介意拯救男士，或者會救出一段姻緣。我係唔需要被保護嘅女仔，亦唔介意男仔喺某一方面較弱，（若男方介意？）如果佢自尊心夠強就唔會。」
反修例遊行逼爆尖咀 部份示威者 旺角入夜衝突
反修訂《逃犯條例》遊行昨天首次在九龍舉行，示威者由梳士巴利花園集合向終點西九高鐵站進發，大會宣佈有二十三萬人參與，警方指高峰期有五萬六千人。遊行結束後，數以百計示威者沿廣東道闖入彌敦道，阻塞南北行車線...
2019-07-08
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49屋倒塌 緊急安置逾6000人 江西連日暴雨22萬人受災
江西持續連日暴雨導致四十九間倒塌房屋，共二十二點八萬人受災。此外，水文氣象預報預料長江流域將有持續性強降雨。內地啟動較低級別的長江防禦洪水四級應急響應。 江西省自上星期三（三日）下午開始，連續多日暴雨，已經造成南昌、九江、上饒、撫州、景德鎮等地的二十二點八萬人受災，緊急轉移安置六千三百五十一人，需緊急生活救助三千七百四十六人，四十九間房屋倒塌。 氣象部門和水文部門預測，江西省中北部部份地區未來數天還將有一次暴雨，江西境內主要河流將會明顯水漲，修水、饒河可能發生超警洪水。此次降雨強度大，持續時間長，又逢暑假旅遊旺季，江西要求各地各部門堅持以防為主、防抗救相結合，層層壓實防汛責...
2019-07-08
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揭白宮內鬥嚴重是事實 英駐美大使稱特朗普政府無能
英國《星期日郵報》引述一份「洩露」的外交電報指，英國駐美大使戴洛（Kim Darroch）形容美國總統特朗普及其施政「無能」和「失效」；他還指，特朗普早前否認白宮內鬥嚴重，但這「基本是事實」。英國外交部辦公室回應指，駐外大使理應直率坦白，但亦不代表英國政府的意見。 報道指，在洩露的外交電報上，戴洛認為特朗普的總統任期會不光彩地結束，並認為其施政會失效，逐漸變得不可預測，導致更嚴重的派系分化，並在外交上笨拙而無能。戴洛又認為，特朗普本人既不可靠，亦不稱職。早前白宮被指內鬥嚴重，一片混亂，特朗普否認有關報道，指責傳媒製造「假新聞」，戴洛則認為，這些基本是事實。 在今年六月二十二...
2019-07-08
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九龍塘龍苑享開揚市景
九龍塘是九龍區豪宅重要地段，當中位於嘉林邊道的龍苑，樓齡約七年，屬區內樓齡較低豪宅。今次為大家精選屋苑的放盤，面積超過2100方呎，裝潢講究，四間房全是套房設計，特大廳堂外設露台，外望開揚市景。 由中...
2019-07-06
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連升五周 成交縮水 港股回吐壓力大
美國減息預期冷卻，港股沒有消息沖喜，成交明顯進一步縮減。分析預料，在缺乏資金配合下，恒指急升5周後有回吐壓力，今天有機會低開，並在本周窄幅整固，目前動力難以上破28900點阻力，或會下尋支持位。 港股...
2019-07-08
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「轉會紅人」專心爭霸 大象軍團去「馬」
科特迪瓦國腳韋費特沙夏今夏成為轉會市場搶手貨，不過強調目前會集中應付非洲國家盃。有此子專心數胡，該隊今晚十六強有力在埃及蘇伊士中立場擊敗遇強即屈的馬里晉級，大象軍團客勝可取。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨0:00直播） 早前有傳阿仙奴曾出價四千萬鎊（約四億港元）求購韋費特沙夏，卻被水晶宮以價錢過低而拒絕。這位廿六歲鋒將承認自己有意成為槍手，但現時只會專心為國披甲︰「我現在全心全意征戰非洲盃，轉會事宜就一起等待吧。」此子上場分組賽開齋，領軍4:1大勝納米比亞，證明講得出做得到。 馬里欺善怕惡 馬里今屆分組賽兩勝一和，但擊敗...
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Lenovo Z6 Pro 四鏡液冷旗艦
為開拓本地高階市場，Lenovo日前終於帶來定價親民及擁有四鏡攝力的S855旗艦Z6 Pro，不但隨手拍出48MP超清相片，還可一試HyperVideo錄影功能，低光及微距拍片表現尤其出色。文、圖：B...
2019-07-08
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「筍盤」撇偷食心穎 唐詩詠當面叫馬明：約我啦！
馬國明日前承認與被揭偷食醜聞避走外國的黃心穎已分手，他昨日則聯同唐詩詠、李佳芯及張曦雯等出席合演劇集《白色強人》的宣傳活動。 被不少粉絲盛讚考順兼好仔的馬明早有「筍盤」封號，他和詩詠現實中是「好兄妹」...
2019-07-08
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慧眼看世界——刷存在感
很多人都覺得奇怪，為何社會總有些人喜歡四處挑撥火頭，唯恐天下不亂。無論支持建制派或反對派都有這些人存在，其言論和行為通常都能吸引大眾的眼球，甚至可以煽動更大的矛盾。別人愈責罵，他們就愈過癮。這些讓人厭煩的行為背後有很多原因，而「刷存在感」一般都包括在內。 雖說人人都需要發掘存在感，可是每個人所採取的方法也不同。性格內向和思考性強的人，較喜歡沉醉於個人的思想世界中，透過「我思故我在」來肯定自我的存在。至於那些性格外向，自信不足，情緒較波動的人，非常渴求外界的回饋來得到存在的肯定。只要有人或社交網絡提到自己的名字，就會覺得異常興奮，從而確認自己的重要性。 不少在現實生活中得不到...
2019-07-08
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伊時論事——最感動的勝仗
在剛過去的七一賽馬日，除了見證兩歲明星賽駒「忠心勇士」克服難度輕鬆保持不敗之身外，也親眼看到自己三年前在澳洲牧場學習時首匹親自接生的小馬「喜勝勁駒」首度在港上陣，即在三班千四米中爆出五十倍的冷門。 俗語有云，「讀萬卷書不如行萬里路」，今年已是筆者加入賽馬圈的第十年，慶幸得到老闆吳嵩先生的支持及幫助，好讓我在過去數年均有機會在馬季完結後在澳紐各地等大馬房及牧場學藝，當中包括活侯夫人、大衞希斯的靈犀賽馬、古摩亞牧場、Newhaven Park及劍橋牧場等，透過他們提供的專業指導，讓我更了解不同地方賽馬活動的運作。 父系為Sebring而母系為三級賽羅克斯錦標冠軍Raise的「喜...
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