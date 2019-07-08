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沖繩考獲初級牌　麥明詩恨潛水睇海龜

2019-07-08 列印
■麥明詩獲兩位小朋友送吻表現興奮。
■麥明詩表示用3日時間考獲初級潛水牌。
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　　麥明詩昨日出席商場活動，透露剛從沖繩回港，並用3日時間考獲初級潛水牌，她笑言：「一直嚮往海底世界，希望最終能潛到30米水底睇海龜。（揀男友如果識潛水會唔會加分？）都會，到時可以喺冇人見到嘅海底拖手，但要戴氧氣罩就唔會錫錫。」她又稱試過和以前的男朋友一起潛水，但對方很討厭潛水，最後因種種原因分手。

　　麥明詩亦有興趣做救援潛水員，她說：「唔介意拯救男士，或者會救出一段姻緣。我係唔需要被保護嘅女仔，亦唔介意男仔喺某一方面較弱，（若男方介意？）如果佢自尊心夠強就唔會。」

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