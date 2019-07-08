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《仇老爺爺》孭重飛 鵬哥壓力爆煲拍枱罷拍

2019-07-08 列印
■盧海鵬和游學修在劇中是爺孫關係，甚多對手戲。
■盧巧音表示與鵬哥合作要用最快方法完成工作。
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　　盧海鵬、游學修及盧巧音等昨為ViuTV新劇《仇老爺爺》宣傳，游學修表示與鵬哥到帛琉拍攝外景一星期時，鵬哥有巴士唔坐，竟要坐他駕駛的車一起飛車。而鵬哥直言這次要擔起整套劇集感到壓力，開拍初期更因未磨合一度罷拍，他解釋：「唔知佢哋搞乜，每個鏡頭拍完後可以瞓幾覺都未開始拍下一個鏡頭，二十集喎，拍到幾時呀，咪拍枱唔拍囉！」

　　盧巧音在劇中飾演鵬哥的新抱、游學修的媽媽，這亦是繼十多年前拍《天涯俠醫》後再與鵬哥合作。問到與鵬哥開工會否盡量減少出錯？她說：「要盡量醒目，用最快嘅方法完成工作，但有鵬哥喺度大家定好多。」

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