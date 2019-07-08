  • 2019年7月8日 星期一
  • 30º
  • 81%
熱門： 遊行高鐵金馬倫道元朗斬人馬國明

日報新聞 > 娛樂

成都開騷撞見「老婆」

2019-07-08 列印
■小齊剛在成都舉行巡迴演唱會。
■被禁食辣的小齊，索性將麻辣火鍋搬上台邊唱邊食。
Previous Next

小齊邊唱邊吃麻辣火鍋

　　任賢齊剛完成《齊 2019》成都站巡迴演唱會，一向愛食辣的他，此行來到人人無辣不歡的成都，卻因要開騷而被公司禁食麻辣火鍋，結果他下令把火鍋搬上台，邊吃邊跟歌迷玩點唱。有女歌迷點《我是你老婆》向他示愛，更當眾向他大叫：「我是你老婆！」小齊呆一呆後笑笑口問對方：「你老公有沒有來？沒有？那我就不客氣啦！」笑爆全場。問他是否每站巡唱都有歌迷示愛當他是老公時，他笑言：「我歌迷大部份是男生，很多老婆都是跟老公來的！」並笑稱沒能力當韋小寶。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd