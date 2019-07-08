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李璨琛欣喜女兒愛做家務

2019-07-08 列印
■左起：李璨琛、文雪兒和周漢寧昨齊出席港台活動。
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　　李璨琛、文雪兒和周漢寧昨日拍攝港台劇《星星的孩子》。周漢寧飾演自閉症患者，文雪兒演其母，他們事前均有到特殊學校了解真實個案。文雪兒指照顧自閉症兒童的父母承受很多壓力，故她演出時表現得很擔憂。李璨琛大讚文雪兒專業，他亦開心地提到，15個月大的女兒元元竟已懂得做家務，幫手掃地清潔。雖然女兒未識賺錢，但因有很多BB用品贊助，幫他慳了不少錢呢！問到有否帶女兒去探班？李璨琛直言：「冇，怕佢嚟搗亂，（再追多一個？）順其自然啦！」

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