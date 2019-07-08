  • 2019年7月8日 星期一
  • 30º
  • 81%
熱門： 遊行高鐵金馬倫道元朗斬人馬國明

日報新聞 > 娛樂

范冰冰疑3.8萬賣李晨愛的禮物

2019-07-08 列印
■范冰冰（左）跟李晨被傳是「假分手」。資料圖片
■疑是范冰冰變賣的「花熊」。網上圖片
Previous Next

　　范冰冰與李晨拍拖四年，豈料上月突然宣佈分手，但分手後三日卻被拍到相約吃泰菜，不少粉絲期望兩人有機會復合。

　　近日就傳出范冰冰疑將李晨所送的訂情禮物「永生花熊」，以人民幣38,888元（約4.55萬港元）在網上轉賣，但網民對該「愛的禮物」卻興趣不大。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd